Phoenix 17:45 bis 18:30 Dokumentation Verrücktes Portland Amerika mal anders D 2016 2016-11-08 21:00 Live TV Merken "Keep Portland weird - Portland bleibt anders!" Das Motto dieser Stadt im Nordwesten der USA ist nicht nur so daher gesagt. Im Einheitsbrei amerikanischer Städte sticht Portland heraus. Was genau macht diese Stadt so "weird", so anders, so verrückt? ARD-Korrespondent Ingo Zamperoni sucht die Antwort in einer ganz speziellen Boomtown, die vor allem junge Leute anzieht. Aber nicht nur Tattoos, Vollbärte, Indie-Musik und Gothic-Chic bestimmen das Bild. Portland ist die Herzkammer des "Maker Movements". Hier wollen alle etwas machen, erschaffen und bewegen, und zwar am besten nachhaltig und umweltverträglich. Der Trend geht zum "Tiny House" - Leben in Häusern nach dem Motto "So groß wie nötig, aber so klein und sparsam wie möglich." Warum nicht ein altes Flugzeug zum Eigenheim umbauen? Einzigartig im ansonsten eher prüden Amerika ist der "Naked Bike Ride". Nackt und auf individuell gestalteten Rädern gilt auf der gemeinsamen Tour: "Du radelst, und ich sag' dir wer und was du bist". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrücktes Portland