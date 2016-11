Disney Channel 23:40 bis 00:10 Comedyserie Immer wieder Jim Wer ist der Boss? USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein neuer Auftrag der Firma löst einen heftigen Streit zwischen Jim und Andy aus. Eine wohlhabende Kundin will ihnen einen äußerst lukrativen Bauauftrag erteilen. Andy findet die Frau zuerst unsympathisch und ist gegen sie eingestellt, doch schon kurze Zeit später verbringt er einen romantischen Abend mit ihr- ein Umstand, der für einen Streit zwischen den beiden Freunden sorgt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) James Belushi (Jim) Nana Visitor (Veronica) Originaltitel: According to Jim Regie: Philip Charles Mackenzie Drehbuch: Bob Nickman Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi