Disney Channel 17:25 bis 17:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 18 Schwabbel in Not USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Nachdem ein mysteriöses Monster das Dach von Sheriff Blubs Auto abgerissen hat, machen sich Dipper und Soos auf die Suche nach dem Ungeheuer, um es zu fotografieren. Derweil überträgt Mabel Gronkel Stan für einen Augenblick die Verantwortung für Schwabbel, doch Stan passt nicht auf und das Schwein wird von einem Pterodactylus geschnappt und verschleppt. Mabel setzt alles daran, um Schwabbel nach Hause zu holen, doch alleine kann sie es nicht schaffen! Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Tim McKeon, Alex Hirsch