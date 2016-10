Disney Channel 13:50 bis 14:20 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Timebreaker F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Marinettes Freundin Alix bekommt eine kostbare Uhr von ihrem Vater, die eine Freundin versehentlich kaputt macht. Natürlich ist Hawk Moth zur Stelle, um Nutzen aus Alix' Wut zu ziehen, indem er sie in Timebreaker verwandelt, einen zeitreisenden Bösewicht, der auf Rache sinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Michaël Delachenal, Sébastien Thibaudeau Musik: Jeremy Zag