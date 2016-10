Disney Channel 09:50 bis 11:00 Trickfilm Das Dschungelbuch 2 USA, AUS 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Obwohl Mogli im Menschendorf eine Familie und Freunde gefunden hat, vermisst er Balu und das Leben im Dschungel. Auch Balu ist fest entschlossen, seinen kleinen Freund zu finden und ihn nach Hause zurückzuholen. Eines Tages taucht Balu im Dorf auf und Mogli beschließt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Jetzt nimmt das Abenteuer allerdings erst so richtig seinen Lauf, denn seine Freundin Shanti folgt ihm in den Dschungel und auch Shir Khan, der Tiger, ist wieder gesehen worden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Max Felder (Mogli) Arne Elsholtz (Baghira) Jürgen Kluckert (Balu) Engelbert von Nordhausen (Colonel Hathi) Wolfgang Spier (Kaa) Originaltitel: The Jungle Book 2 Regie: Steve Trenbirth Drehbuch: Karl Geurs Musik: Joel McNeely

