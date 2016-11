ZDF 17:45 bis 18:00 Dokumentation Ein guter Grund zu feiern Allerheiligen mit Andreas Korn D 2016 2016-11-01 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Andreas ist an Allerheiligen in der wahrscheinlich katholischsten Stadt der Welt unterwegs - in Rom. Doch das war nicht immer so. Vor 2000 Jahren wurden hier Christen verfolgt und getötet. Die Märtyrer, die ihr Leben für Gott und ihren Glauben gegeben haben, waren die ersten Heiligen. Doch Andreas erfährt, dass es viele Wege zur Heiligkeit gibt. Und er lernt Menschen kennen, die sich bemühen, die christliche Hilfe für andere im Alltag zu leben. Am Hochfest Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche nicht nur der Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben sind, sondern aller ihrer Heiligen. Und ausdrücklich auch derer, die nicht heiliggesprochen wurden und um deren Heiligkeit nur Gott weiß. Damals wie heute gibt es Menschen, die Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und aus Überzeugung zu handeln. Sie zeigen, dass jeder Einzelne für große Ideale geschaffen ist und sie auch erreichen kann. Darin sind sie wichtige Vorbilder, ebenso wie diejenigen, an die wir uns am heutigen Fest Allerheiligen besonders erinnern. Heilige haben sich entschieden, ihren Glauben konsequent in die Tat umzusetzen. Dabei waren sie geleitet von der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Uns ermutigen sie dazu, bei jeder noch so großen Herausforderung auf Gott zu vertrauen, seine Berufung anzunehmen und die persönlichen Begabungen im Alltag einzusetzen. In der ZDF-Sendung "Ein guter Grund zu feiern" begibt sich der Journalist und Moderator Andreas Korn auf Spurensuche - nicht in der Vergangenheit, sondern im Jahr 2016. In seinem ganz eigenen Stil findet er heraus, was vom Festtag für den heutigen Alltag nützlich sein kann. Was ist an Allerheiligen der gute Grund zu feiern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein guter Grund zu feiern (2016)