ZDF 13:00 bis 14:00 Magazin ARD-Mittagsmagazin Mit Tagesschau Riesterrente in der Kritik: Verbraucherzentralen warnen vor Altersarmut / Bundeswehr auf Nachwuchssuche: Youtube-Serie "Die Rekruten" in der Kritik / Texas wird Swingstate: Die Cowboys zweifeln an Trump D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV