NDR 23:30 bis 00:00 Magazin Weltbilder Das Auslandsmagazin Italien: Serie von schweren Erdbeben / Zur ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" - China: Ein Beruf ohne Zukunft? / Indien: die Hexenjäger von Jharkhand / Brasilien: die Wellen an der Copacabana fühlen / Ungarn: Veruntreuung von EU-Subvention / Iran: Umweltkatastrophe am Fluss Karun D 2016 2016-11-02 01:40 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Weltbilder blicken Woche für Woche bis zum Horizont und weiter. Sie erzählen die wichtigen Geschichten aus dem Ausland: bildstark und informativ. Julia-Niharika Sen zeigt zusammen mit den ARD-Korrespondenten weltweit den Alltag der Menschen im nahen und fernen Ausland: in packenden Reportagen, spannenden Geschichten und berührenden Porträts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Buckenmaier Originaltitel: Weltbilder