Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Die Löwen ziehen um Die Löwen ziehen um / Das "Who is Who" der Wasserschweine / Tapetenwechsel für Baumstachler / Geburtsvorbereitung im Elefantenhaus Naschkatzen im Affenhaus: Toba und ihr Orang-Utan-Clan frühstücken noch, als Tierpfleger Claus Claussen sich schon um den Nachtisch kümmert. Kokosmilch und Apfelmus werden allerdings nicht auf dem Dessertteller serviert, sondern im Kletterbaum versteckt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, und wer es nicht gern flüssig mag, darf frische Weidenkätzchen knabbern. Das "Who is Who" der Wasserschweine: Bei Familie Wasserschwein ist der Nachwuchs schon gut zu Fuß und noch besser bei Stimme. Doktor Flügger und Volker Friedrich klingen die Ohren, als sie bei den kleinen Schweinen das Geschlecht bestimmen und ihnen einen Personalausweis ausstellen. Die Löwen ziehen um: Am Löwengehege heißt es "Achtung, Baustelle" statt "Achtung, Raubtier". Nibalo und Naju müssen raus. Da die Löwenbrüder nicht einfach im Katzenkörbchen umgesiedelt werden können, muss das Team von Doktor Flügger einen Riesenumzug organisieren. Tapetenwechsel für Baumstachler: Auch Henry und Brenda müssen ihr Gehege wechseln. Bei dem Baumstachler-Pärchen geht das vergleichsweise unkompliziert, Hauptsache, Uwe Fischer fasst die beiden nicht mit bloßen Händen an. Trotzdem drehen sie ihrem Pfleger erst einmal ihr stacheliges Hinterteil zu. Aussitzen ist auch eine Taktik. Geburtsvorbereitung im Elefantenhaus: Bei Dickhäuter-Dame Yashoda kann es jeden Moment losgehen! Oder auch noch ein bisschen dauern: Um den genauen Geburtstermin herauszufinden, untersucht Dr. Flügger die werdende Mutter mit Ultraschall. Keine eindeutige Diagnose. Gebannt warten Tier und Mensch auf den Elefantennachwuchs.