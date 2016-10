3sat 23:30 bis 01:10 Thriller Das Attentat - Sarajevo 1914 A, D 2014 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sarajevo, 28. Juni 1914: Viele Schaulustige stehen auf der Straße in Erwartung des Konvois des österreichischen Thronfolgers, doch plötzlich fallen Schüsse. Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie werden Opfer eines Attentats - mit schweren politischen Folgen. Untersuchungsrichter Leo Pfeffer soll die verdächtigen serbischen Revolutionäre vernehmen und die Anklage vorbereiten. Entschlossenes Handeln ist gefordert, denn Kaiser Franz Joseph will einen raschen Bericht. Doch Leo stößt auf Widersprüche. Irgendetwas stimmt nicht an der offiziellen Polizei-Version des Attentats. Das rasche Geständnis eines Täters wurde unter Folter erzwungen, Beweise verschwinden und Zeugen verstummen. Mitten in den bereits anlaufenden Kriegsvorbereitungen kämpft der junge, engagierte Ermittler gegen zunehmenden Widerstand, Hintergründe herauszufinden. Dabei nimmt er Warnungen seines Freundes Dr. Sattler nicht ernst und bringt damit sich sowie seine Geliebte, die Serbin Marija Jeftanovic, in große Gefahr. Ohne Kitsch oder k.-u.-k.-Nostalgie erzählt der Fernsehfilm "Das Attentat - Sarajevo 1914" die historischen Ereignisse. Modern und dennoch authentisch werden die Schicksale der Mächtigen und Handlanger, der Bürger und Beamten vorgestellt, die durch dieses Ereignis mit einem Schlag ins Rampenlicht der Weltpolitik gezerrt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Teichtmeister (Leo Pfeffer) Melika Foroutan (Marija Jeftanovic) Heino Ferch (Dr. Herbert Sattler) Mateusz Dopieralski (Nedeljko Cabrinovic) Edin Hasanovic (Danilo Ilic) Eugen Knecht (Gavrilo Princip) Simon Hatzl (Polizeichef Strametz) Originaltitel: Das Attentat - Sarajevo 1914 Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Andreas Berger Musik: Stefan Bernheimer