3sat 21:50 bis 23:30 Drama Sisi I, D, A 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es dauert, bis Sisi sich vom Tod ihrer Tochter Sophie erholt. Doch die Liebe zu ihrem Mann und ihrer verbliebenen Tochter Gisela geben ihr die Kraft, sich erneut ihren Aufgaben zu stellen. Und es wird höchste Zeit, denn dem Kaiserreich droht Krieg. Während Franz Joseph sich gegen die abtrünnigen Provinzen in Italien die Unterstützung Napoleons erhofft, hat Sisi ihre Zweifel an der Aufrichtigkeit des französischen Kaisers - und sie soll Recht behalten. Napoleon verrät Österreich, und Franz kehrt geschlagen aus der Schlacht zurück. Zu Hause kommt es in der Frage um die Erziehung der Kinder, insbesondere des Thronfolgers Rudolf, zum Eklat. Erzherzogin Sophie bestimmt, dass sich dessen Erziehung nach den strikten Prinzipen der Habsburger Traditionen für den Thronerben zu richten hat. Sie erhält Rückendeckung von Franz Joseph und Sisi sieht sich in die Ecke gedrängt. Der Kampf für Veränderungen bringt sie ans Ende ihrer Kräfte. Nur eine Flucht in letzter Sekunde verschafft ihr eine Pause zum Luftholen. Sie verlässt Wien und versucht, in Venedig seelisch sowie körperlich wieder gesund zu werden. Doch eine Lösung für ihr Dilemma ist kaum zu finden: Sie liebt ihre Kinder, ihren Mann und ihr Volk. Aber dort, wo ihre Familie ist, wird Sisi von den starren Strukturen erdrückt. In Venedig wiederum quält sie sich mit ihrer Sehnsucht. Ihr Lebenswille hängt nur noch an einem seidenen Faden. Im letzten Moment gelingt es Franz Joseph, sich gegen seine dominante Mutter durchzusetzen. Er hört einzig und allein auf sein Herz, kommt Sisi entgegen und nimmt den kleinen Rudolf von der Militärschule. Durch diese Geste gestärkt, kehrt Sisi selbstbewusst an den Hof zurück. Sie hat nun die Kraft, die Geschicke des zweitgrößten europäischen Reiches entscheidend mit zu lenken und schaltet sich in letzter Minute in den Konflikt zwischen Österreich und Ungarn ein. Um das Kaiserreich zu retten, muss sie allein nach Ungarn reisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cristiana Capotondi (Kaiserin Elisabeth) David Rott (Kaiser Franz Joseph) Martina Gedeck (Erzherzogin Sophie) Fritz Karl (Graf Andrassy) Licia Maglietta (Herzogin Ludovika) Franziska Sztavjanik (Gräfin Sophie Esterházy) Christiane Filangieri (Helene Herzogin in Bayern) Originaltitel: Sisi Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Christiane Sadlo Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 12