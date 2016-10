3sat 09:45 bis 10:30 Dokumentation Die Habsburger A 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Habsburger haben 600 Jahre lang die Geschichte Europas einzigartig geprägt. Nach dem ersten Weltkrieg folgte der Niedergang: Enteignet und vertrieben, wurden sie in Österreich zum Feindbild. 100 Jahre danach gibt es in der ganzen Welt etwa 600 Menschen mit dem Familiennamen Habsburg. Die Macht ist weg, der Mythos aber ungebrochen. Der einstige Glanz des Hauses Habsburg lockt noch immer unzählige Touristen nach Österreich. Die Hofburg, Kaiser Franz Josef und vor allem Kaiserin Sisi sind die Herzstücke von Werbekampagnen aller Art und so quasi sinnstiftende Nationalidentität. Die echten Habsburger spielen in dieser Operette nur eine Nebenrolle und führen heute ein Leben abseits von Glamour und Macht. Ab und zu ein paar Statements über die Vergangenheit, sonst weitgehend ein Alltag ohne Öffentlichkeit. Reporter Klaus Dutzler hat sich angeschaut, wie unterschiedlich die Nachkommen des einst so mächtigen Herrscherhauses heute leben. Familienoberhaupt Karl Habsburg berät Radiosender. Sein Sohn Ferdinand Zvonimir möchte gerne Autorennfahrer werden. Eduard Habsburg moderiert eine Sendung im Privatfernsehen. Der Kärntner Ulrich Habsburg wiederum sitzt für die Grünen im Gemeinderat der Kärntner Stadt Wolfsberg. Ganz weit weg hat es Ferdinand Habsburg verschlagen. Der UR-UR-UR Enkel von Kaiserin Sisi hat mit seiner kenianischen Ehefrau in Nairobi die afrikanische Linie des Hauses begründet. Klaus Dutzler hat auch ihn besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Habsburger

