3sat 07:30 bis 08:15 Dokumentation Kaiserhymne - Eine musikalische Lebensreise A 2002 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Joseph Haydn komponierte die Kaiserhymne "Gott erhalte, Gott beschütze" für Kaiser Franz I. und schuf eine Melodie, die wie ein Leitmotiv über den letzten zwei Jahrhunderten stand. Denn das imperiale Musikwerk wurde nach dem Ende der Habsburger-Monarchie mit dem neuen Text "Deutschland, Deutschland über alles" zur Nationalhymne der Weimarer Republik und ging auch in das Liedgut der Deutschnationalen ein. Bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland war das Deutschlandlied verboten, 1952 wurde es zur Nationalhymne der BRD. Regisseur Frederick Baker, der sich vor drei Jahren auf eine Spurensuche nach dem berühmten Weihnachtslied "Stille Nacht - Heilige Nacht" gemacht hat, widmet sich in seiner jüngsten Dokumentation der Geschichte der Kaiserhymne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kaiserhymne

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 380 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 140 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 140 Min.