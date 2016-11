TNT Comedy 03:55 bis 04:05 Trickserie Lucy, the Daughter of the Devil Apo-Taco-Lypse USA 2007 Merken Mit einer teuflischen Fast-Food-Kette will Satan die Menschen vom rechten Weg abbringen. Karaoke inklusive! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lucy, the Daughter of the Devil Regie: Loren Bouchard Drehbuch: H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, Loren Bouchard Musik: Loren Bouchard Altersempfehlung: ab 12

