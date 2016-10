TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Der erste Schultag USA 2013 16:9 Merken Max hat einen Platz an der angesehenen Konditorenschule von Manhattan ergattert und versucht angestrengt, an ihrem ersten Schultag einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist jedoch gar nicht so einfach. Caroline, die indes im Sekretariat der Schule arbeiten kann, versucht mit einem hübschen Outfit Max' Ausbilder Nicolas zu beeindrucken, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Eric Andre (Deke) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Patrick King Altersempfehlung: ab 12