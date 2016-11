TNT Comedy 19:55 bis 20:20 Comedyserie 2 Broke Girls Tarte ins Glück USA 2013 16:9 Merken Da Max und Caroline es vor lauter Arbeit nicht mehr schaffen, ihre Wohnung sauberzuhalten, engagieren die beiden eine Putzfrau. Der guten Dame fällt ein Prospekt der angesehenen Konditorenschule von Manhattan in die Hände, das Max gut versteckt glaubte. Während Max der festen Überzeugung ist, sowieso keine Chance zu haben, ist Caroline begeistert und will ihre Freundin dort umgehend anmelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Mary Lynn Rajskub (Bebe) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Charles Brottmiller Altersempfehlung: ab 6