KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Bobby & Bill Ein echter Vorzeigehund / Jeder will gewinnen F 2015 2016-11-02 11:40 Stereo 16:9 HDTV Ein echter Vorzeigehund: Papa hat einem Kunden erzählt, dass Bill der wohlerzogenste Hund der Welt sei. Der Kunde will sich selbst davon überzeugen und nun muss es irgendwie gelingen, Bill in kürzester Zeit in einen superbraven Schoßhund zu verwandeln. Madame Stick erklärt sich mit Freuden bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und will auch gleich Bobby noch ein paar gute Manieren beibringen. Natürlich scheitert sie am Ende, aber Bill zeigt sich trotzdem von seiner Schokoladenseite, als der Kunde zu Besuch kommt. Jeder will gewinnen: Bobby möchte mit Bill unbedingt den diesjährigen "Hund aller Hunde-Wettbewerb" gewinnen. Aber Bill hat darauf gar keine Lust und tut so, als sei er fürchterlich krank. Bobby bringt ihn zum Tierarzt und der stellt fest, dass es nichts Ernstes ist, aber er verschreibt Bill ein Futter für glänzendes Fell. Ein besonders ekelhaftes Futter, das Bill schließlich dazu bringt, sich mit seinem Erzfeind Captain zu verbünden, damit er doch noch am Wettbewerb teilnehmen kann. Der Hauptgewinn ist nämlich jede Menge köstliches Gourmetfutter! Am Ende gewinnt Ming den Wettbewerb und will das Futter selbstverständlich mit all ihren Freunden teilen. Ach ja...und der Tierarzt hat ein ganz schlechtes Gewissen! Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal