Tracy Beaker kehrt zurück Geheimnisse / Schwestern GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Geheimnisse: Als Tracy Sapphires Zimmer aufräumt stößt sie dabei auf gestohlene DVDs und Spiele. Sie verdächtigt Sapphire und ihren neuen Freund Ferris und folgt ihnen in ein Einkaufszentrum. Natürlich wird Tracy von den beiden erwischt und in ihrer Verlegenheit lädt sie Ferris ins Elm Tree House ein. Als Ferris dort tatsächlich auftaucht konfrontiert Tracy ihn mit ihrem Wissen über das Diebesgut. Ferris erzählt Tracy, dass Saphhire ein "Problem" habe und zwanghaft stehlen würde. Tracy glaubt ihm nicht und berichtet wiederum Sapphire von ihrem Gespräch mit Ferris. Sapphire hält Tarcy für eine Lügnerin und Verräterin und wendet sich enttäuscht von ihr ab. Da muss Tracy zu einer List greifen, um die Situation zu klären. Sie lädt ihren Bekannten Sergeant Nelson von der Polizei unter einem Vorwand ins Elm Tree House ein. Nun wird sich zeigen, wer von den beiden Jugendlichen die Wahrheit gesagt hat. Schwestern: Tracy ist entsetzt als sie mitbekommt, dass Lily auf den Abladeplatz zurückkehrt. Sie hat sich geweigert, die Verantwortung für ihre zwei kleinen Schwestern an die neuen Pflegeeltern abzugeben und sich deren Erziehungsversuchen widersetzt. So wurde die Situation im neuen Zuhause für alle Beteiligten untragbar. Tracy verspricht Lily, dass sie alles tun wird, um sie so schnell wie möglich zu ihren Schwestern zurückzubringen. Diese Chance ergibt sich noch am selben Tag, als sie Gus zu einem Vorspiel für das Jugendorchester begleiten soll. Kurzerhand nimmt sie Lily auch mit und bittet den Taxifahrer, einen kleinen Umweg zu fahren. Kaum bei ihren Pflegeeltern angekommen, verfällt Lily sofort wieder in ihre alten Fehler und beschwört eine furchtbare Situation herauf. Mit einer nahezu hysterischen Lily und einem am Boden zerstörten Gus, der sein Vorspiel versäumt hat, kehrt Tracy ins Elm Tree House zurück und denkt darüber nach, den Job an den Nagel zu hängen. Ausgerechnet Gina ist es, die Tracy wieder aufrichtet und sie dabei unterstützt, ihre Fehler zumindest teilweise wieder gutzumachen. Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner Musik: Joby Talbot