KI.KA 10:50 bis 12:05 Trickfilm Kein Keks für Kobolde - Der Film IRL, AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Der Winter naht und die Kobolde Feuerkopf, Neunauge und Siebenpunkt sind auf der Suche nach Essbarem. Dabei findet Siebenpunkt einen Spielzeugdrachen und wird mit ihm von einem Windstoß in die Lüfte getragen. Seine Freunde nehmen die Verfolgung auf, aber auch der verfeindete Koboldstamm der "Sumpfratten" ist hinter ihm her. Ihr Anführer, der Weiße, will mit seiner Ratte Reiszahn nämlich alle "Baumkrabbler" gefangen nehmen. Neunauge und Siebenpunkt starten eine mutige Rettungsaktion. Sprecher: Jan Makino (Feuerkopf) Bernhard Völger (Gelbschopf) Josephine Schmidt (Mia) Britta Steffenhagen (Neunauge) Hans Hohlbein (Siebenpunkt) Originaltitel: The Woodlies Movie Regie: Alexis Stadermann Drehbuch: Gina Roncoli Altersempfehlung: ab 6