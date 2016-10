KI.KA 09:40 bis 09:55 Kindersendung ABC Bär A 2012-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mona Muh tänzelt herum und träumt vor sich hin, außerdem versteckt sie in ihrem Kasten etwas wovon die anderen nichts wissen dürfen. Iggi platzt vor Neugierde und versucht es herauszufinden. Er bekommt die Chance und erhascht einen Blick in Monas Kasten in dem ein Tütü hängt und viele Fotos von Balletttänzerinnen an der Türe kleben. Iggi biegt sich vor Lachen. Eine tanzende Kuh kann er sich absolut nicht vorstellen. Doch Mona zeigt in einem Auftritt ihr Können und alle Baumhausfreunde sind begeistert. Iggi schenkt der großartigen Primaballerina nach der Aufführung einen großen Blumenstrauß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ABC Bär Regie: Michael Sokolar Drehbuch: Thomas C. Brezina

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 263 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 83 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 58 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 58 Min.