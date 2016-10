KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In der "Sendung mit dem Elefanten" geht es heute um die Liebe. Frosch fühlt sich irgendwie komisch und weiß nicht genau was sein Herzklopfen zu bedeuten hat. Hase hilft ihm auf die Sprünge: Er hat sich verliebt! Anke würde gerne Leander heiraten. Mit einem Blumentrick versucht sie herauszufinden, ob er sie auch heiraten möchte. Leon und Fiona beschäftigen sich mit der Frage, ob alle Blüten gleich viele Blütenblätter haben. Händchen unterhält sich mit Sophie über ihrer Schwester. Und zum Mitsingen zeigen wir die "Vogelhochzeit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

