TNT Comedy 22:15 bis 22:40 Comedyserie Two and a Half Men Flibber-Flabber-Schlabber USA 2007 16:9 Merken Charlie hat genug davon, sich immer mit der gleichen Sorte von Frauen abzugeben. Deshalb lässt er sich zu einem gemeinsamen Abendessen mit seinem Bruder Alan, dessen Freundin Donna und deren Freundin Linda überreden. Charlie schafft es allerdings, dass er schon nach wenigen Minuten bei der attraktiven Richterin Linda unten durch ist. Er will die Niederlage jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Mit zahlreichen Anrufen terrorisiert er Linda - die ihn kurzerhand verhaften lässt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marrin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Ming-Na Wen (Judge Linda Harris) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Ted Wass Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6