TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie King of Queens Verschimmelter Urlaub USA 2003 16:9 Merken Auf der Karibikinsel St. Croix genießen Doug und Carrie mit ihren Nachbarn das schöne Leben. Bis Arthur aus Queens anruft: Anscheinend ist ihr Haus von oben bis unten mit Schimmel befallen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Tony Sheehan