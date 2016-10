TNT Comedy 07:25 bis 07:50 Comedyserie King of Queens Falsch gedacht USA 2002 16:9 Merken Carrie wirft Doug vor, nicht oft genug an sie zu denken. Das stellt ihn vor ein ernsthaftes Problem: Wie kann er die Vorwürfe seiner Herzallerliebsten entkräften? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey

