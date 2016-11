National Geographic 03:25 bis 04:10 Dokumentation UFO-Jäger Aliens unter uns USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Nachmittag des 20. Januar 1996 beobachteten drei Schwestern in der brasilianischen Stadt Varginha ein Wesen, das sie in Angst und Schrecken versetzte. Die Kreatur soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Den Körper beschreiben die jungen Frauen hinterher als sehr dünn, den Kopf als ungewöhnlich groß. Darüber hinaus habe das Wesen V-förmige Füße, braune Haut und rot glühende Augen gehabt. Was haben die Schwestern gesehen? Die Antworten variieren - doch immer wieder ist davon die Rede, dass es sich hierbei nur um die Begegnung mit einem Außerirdischen gehandelt haben kann. Weitere ähnliche Zwischenfälle in der Gegend scheinen diese Theorie zu bestätigen. Ryder, Ben und James reisen nach Brasilien, um endlich die Wahrheit herauszufinden. Sie befahren reißende Flüsse, erkunden stickige Dschungelhöhlen und geraten schließlich in das Netz einer Riesenspinne. Doch dann treffen sie auf Augenzeugen der Vorfälle aus dem Jahr 1996, darunter der Chef der brasilianischen Luftverteidigung, der ihnen spannende Einblicke in die Welt der UFOs gewährt. Schließlich ist sich sogar Skeptikerin Ryder nicht mehr ganz sicher: Könnte es tatsächlich sein, dass es vielleicht doch UFOs gibt? Zum ersten Mal in ihrem Leben steht sie kurz davor, an die Existenz von Außerirdischen zu glauben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs

