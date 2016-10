National Geographic 07:30 bis 07:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-17 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch Fenster, Reifen und Spalten springen kann cool sein - wenn man es richtig anstellt! Andernfalls endet das Ganze als unvergessliche Peinlichkeit. Und bisweilen kann es auch teuer werden. Ähnlich ungeschickt verhalten sich manche Leute beim Laufen - insbesondere wenn es bergab geht. Kommen dann sogar noch Wasser und Schlamm hinzu, kann die Rutschpartie bald beginnen. Und auch ein Go-Kart hat seine Grenzen - sei es in engen Kurven, abseits befestigter Straßen - oder aber in der Luft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 382 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 142 Min.