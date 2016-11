FOX 01:25 bis 02:05 Arztserie The Night Shift Volles Risiko USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Patient namens Dylan muss wegen eines Nierensteins operiert werden, aber eine seltene Krankheit macht den Eingriff riskant. Deshalb wollen die Ärzte die Ablagerung per Ultraschall zertrümmern - doch während der OP kommt es zu einem technischen Defekt. Unterdessen wird Tophers Mutter mit Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert. Topher setzt alle Hebel in Bewegung, um sie zu retten. Drew und Shannon wiederum müssen die 13-jährige Brianna und ihre schwerverletze Mutter Avery nach einem Unfall versorgen. Dabei stellen sie fest, dass die an Mukoviszidose erkrankte Brianna eine akute Lungenentzündung hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Tara Nicole Weyr Drehbuch: Milla Bell-Hart Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury