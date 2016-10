FOX 21:00 bis 21:40 Arztserie The Night Shift Al sorgere del sole USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem es bei einem Konzert zu einem Unfall mit Feuerwerkskörpern kommt, sind Drew und Syd in heller Aufregung: Syds Tochter Riley ist im Chaos verschwunden. Als sie wieder auftaucht, ist die Erleichterung nur von kurzer Dauer, denn Drew und Syd müssen die schwer verletzte Linda und ihre Tochter Darika schnellstmöglich in die Notaufnahme bringen. Kurz nachdem Topher und TC am Ort der Katastrophe eingetroffen sind, kommt es zu einer zweiten Explosion, die Topher von den Füßen reißt. Wird er weiterarbeiten können? Paul und Shannon stellen derweil beim Streetart-Künstler Yo-Yo eine Farbvergiftung fest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) JR Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Louis Shaw Milito Altersempfehlung: ab 12