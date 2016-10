Zee.One 22:15 bis 00:15 Musikfilm Recht oder Unrecht IND 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Cops Ajay und Vinay sind nicht nur berufliche Partner, sondern auch gute Freunde. Als sie kurz vor der Verhaftung eines Bandenführers stehen, wird Ajay bei einem Schusswechsel in den Rücken getroffen. Schwerverletzt überlebt er, ist jedoch fortan an den Rollstuhl gefesselt. Aber Ajay kann sich damit nicht abfinden und reagiert seiner Frau und seinem Sohn gegenüber zunehmend gereizt. Von der Ausweglosigkeit seiner Situation überwältigt, schmiedet er einen dunklen Plan. Kurz darauf wird Ajays Frau kaltblütig ermordet. War etwa Ajay selbst der Täter? Sein alter Kollege Vinay, der den Fall zugeteilt bekommt, will das nicht glauben. Doch bald muss Vinay feststellen, dass er niemandem mehr trauen kann. Auf der Suche nach der Wahrheit stößt er auf ein Netz aus Lügen und Verrat und auf ein dunkles Geheimnis, das er besser niemals ans Licht gebracht hätte. Das düstere indische Remake des Hollywood-Thrillers "Tödlicher Betrug" mit Ex-"Superman" Christopher Reeve wurde von Subhash Ghais Firma Mukta Arts produziert und brachte zum ersten Mal die Superstars Irrfan Khan und Sunny Deol gemeinsam vor die Kamera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sunny Deol (ACP Ajay Sridhar) Irrfan Khan (Inspector Vinay Patnaik) Isha Koppikar (Anshita 'Anshu' A. Sridhar) Konkona Sen Sharma (Radhika Patnaik) Aryan Vaid (Boris) Originaltitel: Right Ya Wrong Regie: Neeraj Pathak Drehbuch: Sanjay Chauhan Altersempfehlung: ab 12