Spiegel TV Wissen 19:25 bis 20:15 Reportage Hollywood in Babelsberg D 2015

Hollywood in Babelsberg - Seit mehr als 100 Jahren schreibt das Studio Babelsberg Filmgeschichte. Ohne Unterbrechung wird hier von den Anfängen bis heute ganz großes Kino produziert. Die insgesamt 20 Studios lockten auch in den letzten Jahren namhafte Schauspieler, Filmemacher und Regisseure wie Tom Cruise, George Clooney und Quentin Tarantino nach Potsdam.

Originaltitel: Hollywood in Babelsberg