Spiegel TV Wissen 15:25 bis 16:15 Reportage Die Reportage Tod in Deutschland - Vom Leben mit dem Sterben D 2013 Tod in Deutschland - Nichts ist so sicher wie die Tatsache, dass auf das Leben der Tod folgt. Jedes Jahr sterben 900.000 Menschen in Deutschland. Die letzte Reise kann niemand planen, wohl aber einen würdigen Abschied von dieser Welt. Allein 3800 Männer und Frauen arbeiten hierzulande im Bestattungswesen. Originaltitel: Die Reportage