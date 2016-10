Spiegel TV Wissen 09:50 bis 10:35 Dokumentation Wissenswert Klimawandel und Kohlendioxid A 2011 Merken Klimawandel und Kohlendioxid - Exklusiv für SPIEGEL TV WISSEN geht Hannes Jaenicke der Frage nach, was wirklich hinter der Idee der CCS-Technologie steckt und welche Gefahren von ihr ausgehen. CCS steht für Carbon Capture and Storage - dabei soll das Kohlendioxid direkt bei der Entstehung abgespalten werden und dann in verflüssigter Form an geeigneter Stelle tief unter die Erde gepresst werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wissenswert

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 81 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 56 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 56 Min.