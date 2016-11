ARD alpha 15:30 bis 16:00 Dokumentation Nachbar, wie geht's? Hurra, wir kriegen ein Kind! D 2015 16:9 Live TV Merken Polen und Deutschland: zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Sprachen, eine Grenze: Nachbarn. Doch wie gut kennen wir den Nachbarn? Was bewegt ihn, was lässt ihn kalt? Worin ähneln wir uns, was unterscheidet uns? Wir wollen es wissen. In einem gemeinsamen Projekt des MDR und des polnischen Fernsehsenders TVP. Eine MDR-Reporterin und eine TVP-Kollegin reisen ins jeweilige Nachbarland und entdecken Gemeinsamkeiten, aber auch die kleinen und größeren Unterschieden zwischen Polen und Deutschen ... Polen und Deutschland. Zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Sprachen, eine gemeinsame Grenze: Nachbarn. Doch wie gut kennen wir den Nachbarn von nebenan? Was bewegt ihn, was lässt ihn kalt? Worin ähneln wir uns, was unterscheidet uns? Wir wollen es wissen. In "Nachbar, wie geht's?" - einem gemeinsamen Projekt des Mitteldeutschen Rundfunks und des polnischen Fernsehsenders TVP. Eine MDR-Reporterin und eine Kollegin von TVP reisen ins jeweilige Nachbarland. Beide sind zweisprachig aufgewachsen. Für uns entdecken sie Gemeinsamkeiten, aber auch die kleinen, feinen, aber auch die größeren Unterschieden zwischen Polen und Deutschen. In vier Folgen à 30 Minuten erfahren wir, wie der Nachbar liebt, wie es um den Nachwuchs bestellt ist, wie er mit Schulden umgeht und wie sicher er sich fühlt. Folge 4: Ohne Kinder keine Zukunft: Doch was tun wir dies- und jenseits der Grenze für eine kinderreiche Zukunft? Vor welchen Herausforderungen stehen Familien in Polen und in Deutschland? Eine Agentur, die Eltern dabei hilft, Kita-Plätze einzuklagen, gibt es in Leipzig. TVP-Reporterin Magdalena Gwózdz hakt nach, wieso in Deutschland Eltern vor Gericht gehen, um ihre Ansprüche durchzusetzen, seit dem es einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gibt. In Polen besucht die MDR-Reporterin geschiedene Väter, die dafür kämpfen, den Kontakt zu ihren Kindern nicht zu verlieren. Das gemeinsame Sorgerecht getrennt lebender Eltern ist in Polen alles andere als die Regel. Fragen rund um Wunschkinder, Kita-Kinder, Trennungskinder beschäftigen das deutsch-polnische Reporter-Team in dieser Folge von: Nachbar, wie geht's? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbar, wie geht's?