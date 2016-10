ARD alpha 11:00 bis 12:15 Musik BR-KLASSIK: Konzert mit Horst Stein und den Bamberger Philharmonikern Aus der Basilika Waldsassen D 1985 16:9 Live TV Merken Franz Schubert: Sinfonie Nr. 2 B-Dur Carl Maria von Weber: Messe "Solonelle" Es-Dur Horst Stein war ein Kapellmeister im besten und originären Sinne des Wortes. Sach- und fachkundig war er gleichermaßen ein Spezialist für Opern- sowie Konzertliteratur. Häufig wird er mittlerweile beim Aufzählen herausragender Dirigentennamen vergessen. Denn Stein war, anders als beispielsweise Herbert von Karajan, Leonard Bernstein oder Carlos Kleiber, kein "Taktstock-Dandy". Er hatte keine Allüren, schnelle Flugzeuge und mied das glamouröse Jetset Leben. Aber Horst Stein war gefragt in aller Welt. An der Wiener Staatsoper, beim London Philharmonic Orchestra, dem Israel Philharmonic Orchestra, dem Teatro Colon in Buenos Aires, dem NHK-Sinfonieorchester Tokio und natürlich allen bedeutenden deutschsprachigen Orchestern. Zahlreiche Ehrenmitgliedschaften, Titel, Ringe, Orden etc. geben davon Zeugnis. Besonders verbunden war Stein zeitlebens den Bamberger Symphonikern. Zuerst als Chef- später als Ehrendirigent, pflegte er mit diesem Orchester besonders das (spät-) romantische Repertoire, das ihm besonders am Herzen lag. ARD-alpha zeigt an Christi Himmelfahrt (14. Mai 2015) um 12:30 Uhr ein Konzert aus dem Jahr 1985 mit zwei Werken dieser Epoche. Die Bamberger Symphoniker spielen unter der Leitung von Horst Stein die 2. Sinfonie B-Dur von Franz Schubert. Anschließend erklingt, passend zum feiertäglichen Anlass, Carl Maria von Webers Messe "Solennelle" Es-Dur. Für die vokalen Glanzlichter sorgen Krisztina Laki (Sopran), Marga Schiml (Alt), Josef Protschka (Tenor) und Jan-Hendrik Rootering (Bass) sowie der Chor der Bamberger Symphoniker. Die berühmte Basilika Waldsassen bietet mit ihrer üppigen Barockpracht den angemessenen, stimmungsvollen Rahmen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Krisztina Laki, Marga Schimi, Josef Protschka, Jan-Henrik Rootering Originaltitel: Konzert mit Horst Stein und den Bamberger Philharmonikern