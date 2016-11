Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Molenwaard NL 2016 HDTV Merken We ontmoeten Karin van der Heul. Samen met haar man Peter runt deze goedlachse Molenwaardse vrouw een zorgbakkerij, een zorgboerderij én een logeerhuis. Kinderen met een beperking kunnen hun hart ophalen bij de stralende Karin. Haar liefde voor "de kids" is enorm en doordat haar dochter ook een beperking heeft, voelt ze hen feilloos aan. Iedereen heeft talenten en die moet je volgens Karin tot bloei laten komen. Kefah bezoekt haar tijdens Karin's got talent, een spectaculaire talentenjacht met een verrassing aan het einde. Op de GHL-bank is Hella in gesprek met Martin den Besten. Hij heeft ternauwernood acute leukemie overleefd. Hoe dit is gebeurd, mag gerust een wonder genoemd worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Mirjam Bouwman, Kefah Allush, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde