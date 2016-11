Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Molenwaard NL 2016 HDTV Merken We zijn te gast bij Nico Bons, showkoeienboer uit de gemeente Molenwaard. Hij reist de wereld rond met zijn "dames" en wint vele prijzen. Nico heeft hard moeten knokken om zover te komen. Hij was nog maar 21 jaar toen zijn vader een einde aan zijn leven maakte en Nico het bedrijf halsoverkop moest overnemen. Kefah ontmoet deze vrolijke boer op zijn boerderij tijdens de voorbereiding op de Jongveedag. Nico gaat met zijn vrouw, kinderen en wat vers gekapte kalveren naar deze regionale keuring. Zijn dochters Tessa en Anouk mogen de kalveren vandaag showen. Maar of ze ook winnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde