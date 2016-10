Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Klagen in Schagen NL 2016 HDTV Merken Vier families in Schagen zitten met de handen in het haar. Hun tuinen liggen prachtig aan het water, maar de laatste paar meter zijn van de gemeente. De families willen dolgraag de stroken snippergroen kopen. En dat mag ook van de gemeente Schagen. Sterker nog, zij willen dolgraag van de stroken snippergroen af. Maar de gemeente gaat niet in onderhandeling met de bewoners. Er geldt een vaste grondprijs per vierkante meter. Die grondprijs is volgens de bewoners veel te hoog. En als de wethouder nou gewoon eens een keer zou komen kijken, maar nee. Na de zoveelste brief van de gemeente met dreigende ondertoon zijn de bewoners het helemaal zat. De Rijdende Rechter meester John Reid lost het conflict in Schagen op. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter