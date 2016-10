Classica 22:20 bis 00:00 Musik Anna Netrebko und Rolando Villazón in Paris Arien aus Opern von Gounod, Massenet, Bizet, Verdi, Ponchielli, Puccini, Mascagni, Catalani und Tschaikowsky sowie aus Zarzuelas von Moreno-Torroba und Soutollo-Vert F 2007 Stereo 16:9 Merken Sie galten als Traumpaar der Oper und versetzten das Publikum ebenso wie die Kritiker regelmäßig in einen Taumel der Begeisterung: die russische Sopranistin Anna Netrebko und der mexikanische Tenor Rolando Villazón. Auf dem Programm dieses Konzerts, das im Théâtre des Champs-Elysées in Paris stattfand, stehen Arien aus Opern von Gounod, Massenet, Bizet, Verdi, Ponchielli, Puccini, Mascagni, Catalani und Tschaikowsky sowie aus Zarzuelas von Moreno-Torroba und Soutollo-Vert. Emmanuel Villaume dirigiert das Orchestre National de Belgique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Anna Netrebko (Sopran), Rolando Villazón (Tenor) Originaltitel: Anna Netrebko und Rolando Villazón in Paris Musik: Charles Gounod, Pietro Mascagni, Federico Moreno Torroba, Juan Vert, Reveriano Soutullo, Giuseppe Ve