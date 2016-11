Heimatkanal 01:00 bis 03:00 Heimatfilm Der Sternsteinhof D 1976 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im Mittelpunkt der dramatischen Geschichte steht Leni, die Tochter eines bitterarmen Tagelöhners, der bei seiner gefährlichen Arbeit für den mächtigen Großbauern des Sternsteinhofs tödlich verunglückt. Leni schwört Rache und drängt mit eiskalter Berechnung in die Welt der Reichen und Mächtigen in einem österreichischen Dorf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Rupé (Leni Zinshofer) Tilo Prückner (Muckerl) Peter Kern (Toni Stadlhofer) Agnes Fink (Zinshoferin) Gustl Bayrhammer (Sternsteinhofbauer) Elfriede Kuzmany (Kleebinderin) Ulrike Luderer (Sepherl) Originaltitel: Sternsteinhof Regie: Hans W. Geissendörfer Drehbuch: Hans W. Geissendörfer, Herman Weigel Kamera: Frank Brühne Musik: Eugen Thomass Altersempfehlung: ab 12