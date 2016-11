Heimatkanal 21:55 bis 23:25 Heimatfilm Das Erbe von Björndal A 1960 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Dag Junior und seine Frau Adelheid bewirtschaften nach der Familientragödie das Gut in den nordischen Wäldern. Zwietracht kommt auf durch die junge durchtriebene Magd Gunvor. Bewegende Fortsetzung der norwegischen Familiensaga 'Und ewig singen die Wälder', gedreht in den Fjorden und Landstrichen Norwegens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Hansen (Dag) Maj-Britt Nilsson (Adelheid) Hans Nielsen (Major a. D. Barre) Carl Lange (Oberst a. D. von Gall) Brigitte Horney (Tante Eleonore) Ellen Schwiers (Gunvor) Hans Christian Blech (Aslak) Originaltitel: Das Erbe von Björndal Regie: Gustav Ucicky Drehbuch: Per Schwenzen Kamera: Elio Carniel Musik: Rolf A. Wilhelm Altersempfehlung: ab 12

