Heimatkanal 18:45 bis 20:15 Drama Die Geierwally D 1956 Stereo

Ihr liebloser Vater will sie zur Vernunftehe zwingen. Wally aber liebt den Jäger Josef und weigert sich, zu gehorchen. Es kommt zum Bruch. Von nun an lebt die junge Frau einsam mit einem Geier auf einer Alm. Erst nach dem Tod des Vaters kehrt sie zurück, um den Hof zu übernehmen. Bei einem Dorffest kommt es zum Eklat: Wally reagiert rasend eifersüchtig auf eine Frau an der Seite von Josef.

Schauspieler: Barbara Rütting (Geierwally) Carl Möhner (Josef) Heinrich Hauser (Lorenz) Til Kiwe (Vinzenz) Franz Pfaudler (Höchstbauer) Maria Hofen (Luckard) Walter Janssen (Curat) Originaltitel: Die Geierwally Regie: Franz Cáp Drehbuch: Wolf Neumeister, Peter Ostermayr Kamera: Franz Koch Musik: Bernhard Eichhorn Altersempfehlung: ab 12