Heimatkanal 15:45 bis 17:15 Melodram Ave Maria D 1953 Die einst berühmte Sängerin muss aus finanzieller Not heraus im Nachtlokal auftreten, um ihrer Tochter die bestmögliche Ausbilung finanzieren zu können. Als dies der Vater des Freundes ihrer Tochter erfährt, macht er ihr unmissverständlich klar, dass aus diesem Grunde niemals an eine gemeinsame Zukunft der Kinder zu denken sei. Schauspieler: Zarah Leander (Karin Twerdy/Marita Talland) Hans Stüwe (Dietrich Gontard) Marianne Hold (Daniela Twerdy) Hilde Körber (Schwester Benedikta) Carl Wery (Dr. Melartin) Ingrid Pan (Christa Gontard) Hans Henn (Thomas Gontard) Originaltitel: Ave Maria Regie: Alfred Braun Drehbuch: Harald Braun, Wolf Neumeister, Hans Wendel Kamera: Werner Krien, Hans Graf Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 12