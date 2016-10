Heimatkanal 05:35 bis 06:00 Dokumentation Aus dem Lebenslauf eines Optimisten D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Aufnahmen von imposanten Gebirgszügen, glasklaren Bergseen und idyllischen Dörfern bebildern in dem dokumentarischen Kino-Kurzfilm das Leben des erfolgreichen Heimatdichters Ludwig Ganghofer. Von seiner Geburt in Kaufbeuren über ein Theaterengagement in Wien bis hin zum Tod am Tegernsee werden spannende Einblicke in das Wirken und Schaffen des Schriftstellers gegeben, der zeitlebens ein Optimist war und sich am Sterbebett mit den Worten ¿Ich bin ja so glücklich¿ verabschiedete. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Aus Dem Lebenslauf eines Optimisten Regie: Ludwig Bender Drehbuch: Peter Ostermayr Kamera: Josef Illig Musik: August Peter Waldenmaier Altersempfehlung: ab 6