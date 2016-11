Sky Cinema Hits 18:15 bis 20:15 Krimi Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Louis Bloom (Jake Gyllenhaal) verdient seinen Lebensunterhalt mit kleineren Diebstählen. Da wird er eines Nachts Zeuge eines Autounfalls. Fasziniert beobachtet er, wie umgehend sogenannte "nightcrawlers" auftauchen: Journalisten und Kameramänner, die nachts den spektakulärsten und brutalsten Bildern von Verbrechen und Unfällen in Los Angeles nachhetzen, um sie für teures Geld den Fernsehstationen für ihre Morgenshows zu verkaufen. Auch wenn sie einem Verletzen durch erste Hilfe das Leben retten könnten, die Bilder gehen vor. Sofort kauft Louis sich eine Videokamera und einen Receiver, um den Polizeifunk abzuhören und wird selber zum "nightcrawler. Dabei legt er sich so ins Zeug, dass er bald von sich reden macht, denn Louis geht besonders skrupellos vor. Den Schwerverletzten nach einem Unfall verschiebt er gerne mal an einen anderen Ort, weil dort das Licht besser ist. Auch der Nachrichtenchefin Nina Romina (Rene Russo) entgeht der umtriebige Neuling nicht. Sie nimmt Louis unter Vertrag und ahnt dabei nicht, wie weit Louis noch bereit ist zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Gyllenhaal (Louis Bloom) Rene Russo (Nina Romina) Riz Ahmed (Rick) Bill Paxton (Joe Loder) Ann Cusack (Linda) Kevin Rahm (Frank Kruse) Eric Lange (Kameramann) Originaltitel: Nightcrawler Regie: Dan Gilroy Drehbuch: Dan Gilroy Kamera: Robert Elswit Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16