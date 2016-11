Motorvision.TV 03:40 bis 04:00 Dokumentation Made in.... Maybach D 2011 Stereo 16:9 Merken Maybach - Edelste Automanufaktur aus Deutschland. Jedes Modell hergestellt in reiner Handarbeit. Ein herausragendes Fahrzeug, die absolute Spitze des Fahrkomforts, zeitloser Ästhetik und Verarbeitung. Ein Maybach gilt als das Maß aller Dinge der modernen Automobiltechnik. Über 60 Jahre waren diese Fahrzeuge in Vergessenheit geraten - bis Mercedes-Benz die Nobelmarke 2002 wiederbelebt hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

