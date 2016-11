Motorvision.TV 17:45 bis 18:15 Magazin Biker Lifestyle D 2011 Stereo 16:9 Merken Fahren Sie mit uns durch das Land der Arches und Canyonlands. Diese faszinierende Reisereportage zeigt den Traum vieler Biker. Unsere kleine Truppe war unterwegs durch den Bundesstaat Utah - 1500 Meilen durch die wohl schönsten Landschaften der USA. Kaum sonst auf unserer Erde drängen sich so viele Naturwunder auf so engem Raum. Die Reise startet in Flagstaff. Dieser Film zeigt aufgrund der außergewöhnlichen Lichtstimmungen Impressionen aus Utah wie man sie nur selten zu sehen bekommt. (Teil 1 von 4) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle