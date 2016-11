Motorvision.TV 15:30 bis 16:00 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Eine neue Allrad-Ära D 2015 Stereo 16:9 Merken Eine Ära geht zu Ende. Nach 68 Jahren Bauzeit stellt Land Rover die Produktion des Defender endgültig ein. Der kantige Geländewagen wurde über ein halbes Jahrhundert fast unverändert gebaut. Jetzt ist Schluss damit. Grund: der Defender ist nicht modern genug und widerspricht EU-Richtlinien zum Fußgängerschutz. Aber Land Rover lässt ihn mit drei Sondermodellen nochmal aufleben. Eine neue Ära beginnt hingegen bei Volvo. Der neue XC90 ist der Vorreiter für viele weitere Modelle des schwedischen Herstellers. Was ihn auszeichnet, haben wir uns in Barcelona angeschaut. Bei 4x4- das Allradmagazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin