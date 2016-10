Motorvision.TV 06:55 bis 07:50 Magazin Top Gear GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jeremy und Richard sind im zweiten Teil ihres perfekten Roadtrips unterwegs von der Toskana aus über Rom entlang der Almafi-Küste unterwegs nach Capri. In MINI Coper S und Audi S1 geht es bei einem Hindernislauf quer durch die historische Altstadt von Siena. In Corvette C7 und Alfa 4C geht es nach einem Rennen auf dem Vallelunga Circuit Richtung Italiens Hauptstadt. AMG 45 und Golf R bringen die beiden weiter Richtung Süden. In zwei historischen Alfas und geht es stilecht nach Sorrento und in Rennbooten auf die Insel Capri. Dort zelebrieren Jeremy und Richard ihre Hommage an die herrliche Insel in zwei historischen Ford Capris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear

