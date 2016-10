Sky Atlantic HD 21:00 bis 21:55 Krimiserie Aquarius Revolution 1 USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Ermordung von Martin Luther King Jr. führt überall im Land zu Rassenunruhen. Sam Hodiak und Brian Shafe (David Duchovny, Grey Damon) sollen Bunchy Carter (Gaius Charles) eine Nachricht von Commissioner Garrick überbringen. Er will, dass die Black Panthers die Füße still halten. Der Rassenkonflikt sorgt auch bei Shafe und seiner Frau Kristin (Milauna Jackson) für immer mehr private Probleme. - Cop-Krimi meets Summer of Love: außergewöhnlicher Serientrip, der Zeitgeschichte mit Fiktion verwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Sam Hodiak) Gethin Anthony (Charles Manson) Emma Dumont (Emma Karn) Claire Holt (Charmain Tully) Grey Damon (Brian Shafe) Chance Kelly (Detective Ed Cutler) Ambyr Childers (Sadie) Originaltitel: Aquarius Regie: Jonas Pate, Jon Amiel, Roxann Dawson Drehbuch: John McNamara, Alexandra Cunningham, David Reed Kamera: Lukas Ettlin, Michael Stecher Altersempfehlung: ab 16