Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien The Leftovers Ausfahrt USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Laurie (Amy Brenneman) schreibt heimlich ein Enthüllungsbuch über die "Schuldig Verbliebenen" und betreut Menschen, die aus der Sekte ausgestiegen sind. Ihr Sohn Tom (Chris Zylka) ist dabei ihr geheimer Verbündeter. Doch bald stehen einige Mitglieder der "Schuldig Verblieben" in Lauries Praxis und setzen sie unter Druck. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Chris Zylka (Tom Garvey) Paterson Joseph (Wayne Henry "Holy Wayne" Gilcrest) Liv Tyler (Meg Abbott) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Margaret Qualley (Jill Garvey) Originaltitel: The Leftovers Regie: Carl Franklin Drehbuch: Damon Lindelof, Tom Perrotta, Patrick Somerville Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16